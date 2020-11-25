بدء محاكمة المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادي

بدأت منذ قليل، محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادى، لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة المرافعة فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة لجلسة الأربعاء المقبل.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا مبلغا نقديا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

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بينما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

