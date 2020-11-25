علاء عابد يكشف فى ندوة تحيا مصر.. كيف نجح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات؟

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الإنسان إن السر وراء حالة النجاح لحزب مستقبل وطن، يكمن في 3 أسباب، أولها البراعة في قراءة الشارع المصري جيدا، فالبعض قال إننا نستخدم المال للنجاح وأننا نتلقى دعم من الدولة، وهو أبعد مايكون عن الحقيق، كيان مستقبل وطن قائم على التبرعات الشخصية البحتة من أعضاء الحزب، بالإضافة للاشتراكات.

وأضاف البعض يتخيل أن الدولة تدعم مستقبل وطن وهو كلام عاري تماما من الصحة، نلتزم بقانون الأحزاب السياسية وبنوده فيما يخص بالتبرعات والاموال التي تدخل الحزب في إطار شرعي شفاف تماماً.

واستطرد: الحزب ناجح لأن له كوادره نجحت في دراسة الشارع، ووجود تلك الكوادر في حد ذاته مفتاح نجاح، على مدار 6 سنوات كان هناك ثقيادات بحجم أشرف رشاد الذي تنعتبره أهم قيادي تنظيمي في العصر الحديث، وكل ذلك يندرج تحت المحور الأول للنجاح.

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