كندة علوش توجه رسالة للجمهور بشأن فيروس كورونا وطريقة معاملة الأطفال

نصحت الفنانة كندة علوش، جمهورها ومتابعيها بضرورة الاهتمام بالأطفال بشكل أكبر، لا سيما في الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

غردت كندة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "الوقت اللي عم نمر فيه صعب جدا، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال اللي تغير كل شكل حياتهم".

وتابعت: "وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم أو اللعب مع أقرانهم أو الذهاب للمدرسة.. للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس مالازم نظلمهم معنا.. اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".

أضافت : "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية اللي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل اللي يمروا فيه أهاليهم وأصعب.. مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنونهم استمعوا لهم استحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل ضى القمر التابع لسلسلة حلقات إلا أنا، من تأليف عبير سليمان ويسري الفخراني، بطولة زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبدالله محمود وريهام محيي، محمد شاهين، وضى القمر يعد واحد من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

