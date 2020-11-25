الحكومة: صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحضور حمل عددا من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض حوارات الرئيس مع الطلاب المتقدمين حول عدد من الملفات المهمة، سواء الخدمية أو التنموية.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولي، صباح اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.