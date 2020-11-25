أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن على اقتناع تام بأن ليس هناك مخلوق على وجه الأرض يأخذ كل شيء في الحياه.
وكشفت "شاهين" خلال حوار تليفزيوني لها، أنها فشلت في حياتي الزوجية، حيث استطاعت الحصول على لقب فاشلة مع مرتبة الشرف بسبب حبها لعملها.
وتابعت: "حبيت شغلي أكتر ما حبيت جوزي .. لأني كنت مجنونة فن ولو وقف زوجي في طريقي هسيبه ، بس مش هسيب الفن".
اقرأ أيضًا..إلهام شاهين: "أكبر فرحة في حياتي يوم فرح أمير"
وأضافت إلهام شاهين: "كل تجارب الفشل بسبب أنانية الرجل ودي طبيعته وفي بعض الأحيان لا يكون الرجل غيورا عليكِ لكن بيكون غيران من نجاحك وكونك اسم لامع معروف وإن الناس بتبص عليكي في الأماكن العامة كنت بحسه إنه غيران مني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلهام شاهين تحصل على لقب "الزوجة الفاشلة" مع مرتبة الشرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.