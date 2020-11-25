إلهام شاهين تحصل على لقب "الزوجة الفاشلة" مع مرتبة الشرف

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن على اقتناع تام بأن ليس هناك مخلوق على وجه الأرض يأخذ كل شيء في الحياه.

وكشفت "شاهين" خلال حوار تليفزيوني لها، أنها فشلت في حياتي الزوجية، حيث استطاعت الحصول على لقب فاشلة مع مرتبة الشرف بسبب حبها لعملها.

وتابعت: "حبيت شغلي أكتر ما حبيت جوزي .. لأني كنت مجنونة فن ولو وقف زوجي في طريقي هسيبه ، بس مش هسيب الفن".

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وأضافت إلهام شاهين: "كل تجارب الفشل بسبب أنانية الرجل ودي طبيعته وفي بعض الأحيان لا يكون الرجل غيورا عليكِ لكن بيكون غيران من نجاحك وكونك اسم لامع معروف وإن الناس بتبص عليكي في الأماكن العامة كنت بحسه إنه غيران مني".

