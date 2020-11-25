صور.. وزير النقل السودانى يشيد بكفاءة صيانة جرارات السكة الحديد فى مصر

جدة - نرمين السيد - استضاف المهندس أشرف رسلان، رئيس القومية لسكك حديد مصر، واللواء محمد عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس، اليوم الأربعاء وزير البنية التحتية والنقل السودانى المهندس هشام محمد بن عوف، بمقر ورشة إيرماس المتخصصة فى صيانة الجرارات.





وتحدث المهندس أشرف رسلان، خلال اللقاء عن اهتمام ورغبة القيادة السياسية بالدولة لتنفيذ مشروع الربط السككى بين مصر والسودان لدعم محاور الإقتصاد وتعظيمها من خلال السكك الحديدية لتشجيع حركة التجارة وتشجيع حرية التنقل داخل المجتمعات، وبما يثرى حركة انتشار الثقافات والتبادل التجارى وخلق فرص عمل وإنشاء بيئة محفزة للاستثمار ومشجعة على الاعتماد على الذات وربط المجتمعات بالأسواق ودعم وتمكين الأفراد بالمجتمعات من عمل شراكات فى مجال التجارة نتيجة ربط الأسواق مع بعضها البعض فى عالم متصل يسهّل حركة التبادل بين البلدين من سوق إلى أخرى، متجاوزة فى ذلك الحدود السياسية والحواجز الجغرافية والأوضاع الإقتصادية للدولتين والعمل على مسايرة متطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار خطط دول شمال إفريقيا.



وأشار رسلان، إلى تواصل أعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات النقل، وجار حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ كل الدراسات المطلوبة.



وتطرق المهندس محمد عبداللطيف، إلى المشروعات التى تمت بين الجانبين شركة ايرماس وهيئة سكك حديد السودان بأعمال السكك الحديدية، إذ تم إصلاح وصيانة 80 محرك جر، وإعادة تأهيل 11 موتور جر، و5 موبينة جر صينى، ومولدين إضافيين لصالح شركة مجمع سيقا، وجار حاليًا إصلاح وإعادة تأهيل 30 موتور جر.



وأشار وزير البنية التحتية السودانى إلى أهمية دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة فى شركة ايرماس فى مجال تطوير وإصلاح وعمرة الجرارات لما تمتلكه الهيئة والشركة لإمكانات بشرية ومادية عظيمة، مشيدا بكفاءة صيانة جرارات السكة الحديد فى مصر.

ومن جانبهما، وبعد إتمام جولتهم بالورشة والمرور على "ورش موتورات الجر والبورينج والمحركات والدهانات"، والتى أثنى خلالها الوزير على سير العمل بالورشة والعاملين بأقسامها المختلفة، ومن ثمَّ قدم رئيس الهيئة ورئيس شركة ايرماس درعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لوزير البنية التحتية السودانى تقديرًا واحتفاءً بزيارته الكريمة، وتوثيقًا لمد أواصر التعاون بين البلدين.



وفى نهاية اللقاء، وجّه وزير البنية التحتية السودانى الشكر على حفاوة الاستقبال، معربًا عن يقينه بنجاح التجربة المصرية السودانية وإيمانه أن تؤتى ثمارها المرجوّة على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية بما يلبّى طموحات البلدين الشقيقين.