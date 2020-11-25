السيسى يوجه القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن مصر

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول إطلاع الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خصوصا القوات الجوية.
كما اطلع الرئيس أيضا على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك فى إطار التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها فى بعض الدول الصديقة، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التى تمت مؤخرا مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.
وأثنى الرئيس على الدور الذى يقوم به رجال القوات المسلحة فى ضوء النجاحات التى تحققت فى مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجى فى المنطقة.
كما وجه الرئيس التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصرى وذلك فى إطار القدرة الكبيرة التى تتمتع بها القوات المسلحة المصرية فى جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.
وفى هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار فى الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومى فى ظل التحديات الكبيرة التى تموج بها المنطقة.
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