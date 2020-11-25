الشباب والإعلام تستعدان لتنفيذ الدفعة الثانية لمنحة ناصر للقيادة

جدة - نرمين السيد - التقى وفد وزارة الشباب والرياضة من مكتب الشباب الإفريقى بالوزارة بفريق عمل وزارة الدولة للإعلام، لمناقشة سبل التعاون المشتركة فى إطار الاستعداد لتنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة و التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.





ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع استعراض مخرجات الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة، والتى تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 120 قيادة إفريقية من مختلف الدول الإفريقية، بهدف نقل التجربة المصرية فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وبناء جسر من التواصل بين أبناء القارة الإفريقية.

وناقش الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإعلام فى تنفيذ الدفعة الثانية من المنحة والمقرر إقامتها فى 2021، إذ دار الحديث حول كيفية تطوير برنامج المنحة ليشمل تطورات الثورة الرقمية الحديثة، وأهمية دور الإعلام فى التقارب بين الشعوب، كذلك نقل مختلف جوانب التجربة المصرية إلى جميع المشاركين فى سبيل تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير الدكتور ممدوح عبد العزيز، ومدير العلاقات العامة والخارجية رضا صالح، ومنسق عام مكتب الشباب الإفريقى حسن غزالى، ومن وزارة الدولة للإعلام حضر مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية العميد حسام الدين محسن وفريق عمل إدارة الأزمات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة الإفريقية خلال شهر يونيو 2019 ضمن أنشطة رئاسة مصر للاتحاد الافريقى 2019 والتى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وتعد منحة ناصر هى أول منحة إفريقية لنقل تجربة مصر التنموية للقيادات التنفيذية الشابة فى القارة، فضلاً عن كونها إحدى آليات تفعيل ميثاق الشباب الإفريقى، وأجندة إفريقيا 2030 وشراكة الجنوب جنوب.