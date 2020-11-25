حصاد الاستقرار.. معركة انتخابات النواب ساخنة ديمقراطيا منضبطة قانونيا

جدة - نرمين السيد - جولة الإعادة شهدت تنافس 218 مرشحًا، على 108 مقاعد فردية فى 13 محافظة، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولى.

معركة ساخنة

وخاض حزب مستقبل وطن جولة الإعادة بـ 85 مرشحًا، فيما يخوض حزب الشعب الجمهورى جولة الإعادة بـ19 مرشحًا، والمستقلون بـ86، ما جعلهم منافسًا رئيسيًا فى جولة الإعادة.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اثنين مرشحين فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من آخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.

تصويت الناخبين فى الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان فى مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وفتح اللجان فى مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كل محتويات كل لجنة ثم تحديد الحرم الانتخابى، والسماح للمواطنين الذين يرتدون الكمامات بالدخول إلى اللجنة لتصويت.

وأعلنت الهيئة، مساء الثلاثاء، انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساء، وبدء رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.

أجواء منضبطة

وبالإضافة إلى إقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم وتواجد القضاء والمشرفين وتأمين قوات الشرطة وتيسير الإجراءات بشكل معتاد ومشرف، تم الحرص على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تم توفير الكمامات الطبية لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والتشديد على الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، فى أثناء عمليات التصويت.

وخصصت السلطات المختصة خطا ساخنا برقم 19826، لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

الصفوف الأمامية

وفى الصفوف الأمامية وقف الشباب والمرأة المصرية، التى تعد خط الدفاع الأول عن الأسرة المصرية، وفى كل استحقاق وانتخاب تضرب المثل على مدى وعى السيدة المصرية التى تمثل الأم والزوجة والأخت التى تحرص على النهوض ببلدها من أجل أبنها وزوجها وأخيها وتؤمن له مستقبلا تحفه الديمقراطية.

وكشفت الأجواء الانتخابية عن تحمل الشعب المصرى مسؤوليته تجاه وطنه وبلده والتكاتف من أجل إتمام المهمة كاملة واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.

وعبرت انتخابات النواب بشكل عام عن تنافسية وتنوع المشهد الديمقراطى المصرى بشكل كبير، نظرا لزيادة عدد المرشحين، وهو ما سهل على الناخبين اختيار من يمثلهم، فيما وقفت السلطات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.