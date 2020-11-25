صور.. إصابة 4 فى انهيار شادر أمام مبنى محافظة الإسكندرية بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد سقوط شادر، يستخدم كاستراحة للمواطنين المترددين على المركز النموذجى، لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كافة الجهات التنفيذية المعنية بالتدخل السريع للتعامل مع الواقعة، وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ إلى موقع الحادث.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مواطنين بإصابات وكدمات خفيفة، لافتة إلى أنه جار تقديم العناية الطبية اللازمة لهم فى الحال.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وعطلت الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.