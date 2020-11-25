جدة - نرمين السيد - جاء خلال صلوات القداس الإلهى بمزرعة الدير اليوم الأربعاء بحضور ومشاركة الأساقفة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب وتوابعها، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط و توابعها.

والرهبان الثلاثة هم: الراهب القس سمعان أنبا هرمينا الراهب القس أيوب أنبا هرمينا الراهب القس ابيفانيوس أنبا هرمينا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 أساقفة يرسمون 3 رهبان قساوسة فى دير القديس هرمينا السائح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.