عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل إقامة الدعوى المدنية عن بعد

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة العدل تفاصيل المشروعات الرقمية التى تعرضها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، والتى تتضمن 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية" للارتقاء بالمنظومة القضائية تضمنت خدمة إقامة الدعوى عن بعد.





وأطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https://digital.gov.eg.

وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى: "تسجيل المحامى على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".. والثانية: "قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامى من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية"، وفق الخطوات التالية:

اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

بعد معاينة المحامى للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيًا.

يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامى، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامى بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

يتلقى المحامى إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

يتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التى تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

يرسل النظام تنبيها للمحامى بقيد الدعوى وبياناتها.

يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.