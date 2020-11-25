جدة - نرمين السيد - زار خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى حميات العباسية، ومستشفى صدر العباسية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل واجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.





وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيين للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وشدد المحافظ على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

ووجه المحافظ تعليمات مشددة لأمن البوابات بحسن استقبال المواطنين وتقديم الارشادات لهم عند دخول المستشفى باعتبارهم أول من يقابلهم المريض. وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة يطمئن على سير العمل فى مستشفى حميات وصدر العباسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.