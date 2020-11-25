الداخلية تضبط 250 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع "قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام" ومشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط "250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول" بحوزة "عنصر إجرامى، له معلومات جنائية" أثناء ستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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