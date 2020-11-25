السيسى يجتمع بوزير الدفاع ويطلع على جاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إطلاعالرئيس على عدة

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