أمطار غزيرة خلال ساعات.. الأقمار الصناعية ترصد سحب كبيرة فوق مناطق مختلفة بالجمهورية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية تظهر كميات رطوبة سطحية كبيرة تدعم تكوين السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الحالة تعتبر امتدادا لموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، من حيث سقوط الأمطار على المدن الساحلية وعدة مناطق بالجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأربعاء، لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحبه نشاط للرياح المعتدلة تنشط أحيانا، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية نهارا لطيفا على السواحل الشرقية، باردا ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الغربية أحيانا والسواحل الشرقية أيضا.

ويبقى الطقس معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا مائل للبرودة ليلا، ويكون الطقس لطيفا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، ويبقى الطقس باردا ليلا.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويكون هناك سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

كما يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).

وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20، أما عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 21/14

الإسكندرية 19/14

شبين الكوم 21/14

مطروح 19/14

بورسعيد 22/16

العريش 22/ 13

رفح 22/12

نويبع 25/19

كاترين 15/4

شرم الشيخ 27/17

مرسى علم 26/17

بني سويف 23/11

سوهاج 24/12

قنا 26/13

أسوان 28/13

أبوسمبل 24/12

الوادي الجديد 26/10

شلاتين 30/22

حلايب 28/23

رأس حدربة 29/21