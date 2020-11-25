نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تكنولوجيا المعلومات: الانتهاء من تعميم ميكنة الخدمات نهاية العام الجارى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد سيف - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة معنية بكل ما يخص أعمال الديجيتال فى النقابة بما فيها مشروع الميكنة والموقع الرسمى وكل وسائل التواصل الاجتماعى مع الأطباء البيطريين فى كافة أنحاء مصر.

وأشار إلى أن أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كان التشغيل التجريبى لميكنة الخدمات، حيث بدأ العمل على المشروع منذ 2016، إلا أنه تم البدء فى التشغيل التجريبى له فى بداية أكتوبر الماضى، بالنقابة العامة، وأًصبحت كل الإدارات تعمل فى الوقت الحالى بالنظام القديم والحديث معًا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع نهاية العام الجارى، موضحا أنه خلال نوفمبر الجارى تم الربط التجريبى بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، لمعرفة أى مشاكل خاصة بالتطبيق، وحلها قبل تعميم الميكنة.

وأكد عفيفى أهمية أن يتواصل الأطباء البيطريين مع النقابة بشكل دائم من خلال متابعة فعاليات النقابة وأنشطتها وقرارات مجلسها بالموقع الرسمى لها، وهو: https:egy-vet-synd.org، وكذلك تقديم العديد من الخدمات الأونلاين، والأوراق والمستلزمات الخاصة بأى خدمة،

لافتا إلى تدشين صفحات للنقابة على موقع تويتر، عبر الرابط https:twitter.comEgvetsynd1، بالإضافة إلى حساب على انستجرام، على الرابط: https:www.instagram.comegvetsynd، لاهتمام النقابة بالتواصل مع أعضائها عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعى.

من ناحية أخرى، قال عفيفى، إنه تولى أعمال فحص نادى العجوزة، مؤكدا أنه جارى السير فيه بخطى جيدة وتُسرع النقابة من الإجراءات وسداد المستحقات لافتتاح النادى قريبا، بعد التسيلم.