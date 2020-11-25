أخبار مصرية

رواد السوشيال ميديا إلى الإخواني جمال عيد: لن تخدعنا بأكاذيبك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواد السوشيال ميديا إلى الإخواني جمال عيد: لن تخدعنا بأكاذيبك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نارية للإخواني العميل جمال عيد.

وقالوا: "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد". 

فيما وجه ناشط سؤالا للكذاب جمال عيد على "تويتر": "هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".

وتابعت أخرى على "فيس بوك": "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون". 

بينما قال آخر: "أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟، المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا