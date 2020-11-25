نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية عمومية غير عادية لأطباء بورسعيد لمناقشة قانون التصالح على العيادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء بعد غدٍ الجمعة 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى الى مقر إدارىوذلك بعدما تلقي الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.

وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة

ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة مع مطالب أطباء بورسعيد ومع الجمعية العمومية.. مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الأطباء.