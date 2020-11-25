نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للعنف ضد المراة.. برلمانية: السيسي أول من أنصف المرأة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مايسه عطوة، وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، بحملة الـ"16 يوم" من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، والذي أعلن عنها المجلس القومي للمرأة أمس الثلاثاء، وياتي ذلك تحت شعار "كوني" بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة من 25 من نوفمبر، والذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر.

وقالت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، إن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق، مُشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس جمهورية ينصف المرأة المصرية في التاريخ حيث احتلت العديد من المناصب والكيانات بمختلف مؤسسات الدولة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام البالغ بملف المرأة بعد تهميشها لسنوات طويلة.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم ليس محليًا فقط، مشيرة إلى أن مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية.

وأكد البرلمانية، على أن خلال السنوات الماضية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكافحة مظاهر العنف ضد المرأة، وبالفعل نجحت الدولة المصرية الأن في إدارة هذا الملف والعبور بالمراة إلى بر الأمان حتى هذه اللحظة.