نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي ينفى شائعات إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي على عدم صحة الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد الوزير على أنها مجرد شائعات لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات لهذا العام 2020-2021 م.

ظهور الوزير لنفي الشائعات :

يقوم الوزير بنفي إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات هذا العام الدراسي، ولذلك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعات المنتشرة في هذه الفترة.

الوزير ينفى إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات :

إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات هذا العام. لم يتم استبدال الاختبارات النهائية بالأبحاث إطلاقاََ.

ولذلك تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي على أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020-2021 م في موعدها، سوف يتم انعقاد الامتحانات بالنظام الورقي والإلكتروني حسب النظام التعليمي الحالي، وهذا أمر ضروري وسوف يتم تنظيم الاختبارات طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس الطلاب والطالبات جميعاََ لعدم تفشي فيروس كورونا.

متابعة وزارة التعليم العالي :

قام وزارة التعليم العالي على أن سوف يقوم بمتابعة يومية لحالة الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد المختلفة العديدة في جميع أنحاء الجمهورية، ولذلك قام بالتأكد على التشديد وتطبيق الاحترازية والوقائية في جميع الجامعات والمعاهد المختلفة والتزام جميع الطلبة بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين أيضا.

بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد إتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ويجب على جميع الطلبة والطالبات مراعاة التباعد الاجتماعي، وفي حالة الطوارئ يتم متابعة المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات تستجد، وتوافر الرعاية الصحية لجميع الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد أيضا.

ولذلك قام وزير التعليم العالي بنفي إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد والجامعات هذا العام الدراسي 2020 م /2021 م وأكد على أن لم يتم استبدال الاختبارات الورقية بابحاث إطلاق ونفى جميع الشائعات المنتشرة.

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي :

غير صحيح، وتم التأكيد على أن لم يتم إصدار أي قرار بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول نهائياً، ونشيراََ إلى استعداد جميع الجامعات والمعاهد المختلفة والتزام جميع الطلبة بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسوف يتم امتحان الطلاب والطالبات سواء كان ورقياََ أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية المعروفة.