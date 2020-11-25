الأطباء البيطريين تفتح باب الترشح لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة فى ديسمبر

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، فتح باب الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، لمدة عشرة أيام حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بدء من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى

وذلك بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969 - مادة 18، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 - مادة 33، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

أولا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي - 6 ش الحديقة - دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.