وجدير بالذكر بأنه جار أعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات النقل وجاري حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة الدراسات المطلوبة.
وتطرق المهندس محمد عبداللطيف إلى المشروعات التي تمت بين الجانبين شركة ايرماس وهيئة سكك حديد السودان بأعمال السكك الحديدية، حيث تم إصلاح وصيانة عدد ٨٠ محرك جر وإعادة تأهيل عدد ١١ موتور جر وعدد ٥ موبينة جر صيني وعدد ٢ مولد إضافي لصالح شركة مجمع سيقا، وجاري حاليًا إصلاح وإعادة تأهيل عدد ٣٠ موتور جر.
وأشار وزير البني التحتية السوداني إلى أهمية دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة ايرماس في مجال تطوير وإصلاح وعمرة الجرارات لما تمتلكه الهيئة والشركة لإمكانات بشرية ومادية عظيمة.
ومن جانبهما، وبعد اتمام جولتهم بالورشة والمرور على (ورش موتورات الجر والبورينج والمحركات والدهانات)، والتي أثنى خلالها الوزير على سير العمل بالورشة والعاملين بأقسامها المختلفة، ومن ثمَّ، قدم رئيس الهيئة ورئيس شركة ايرماس درعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لوزير البنية التحتية السوداني تقديرًا واحتفاءً بزيارته الكريمة، وتوثيقًا لمد أواصر التعاون بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء، وجّه وزير البني التحتية السوداني الشكر على حفاوة الاستقبال، معربًا عن يقينه بنجاح التجربة المصرية السودانية وإيمانه أن تؤتي ثمارها المرجوّة على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية بما يلبّي طموحات البلدين الشقيقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس السكة الحديد لوزير النقل السوداني: مستعدون لتنفيذ الربط السككي بين الدولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.