رئيس السكة الحديد لوزير النقل السوداني: مستعدون لتنفيذ الربط السككي بين الدولتين

استقبل صباح اليوم الأربعاء المهندس أشرف رسلان رئيس القومية لسكك حديد مصر، واللواء محمد عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس، وزير البني التحتية والنقل السوداني المهندس هشام محمد بن عوف، وذلك بمقر ورشة إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات.

وتطرق الحديث من جانب المهندس أشرف رسلان عن اهتمام ورغبة القيادة السياسية بالدولة لتنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان لدعم محاور الاقتصاد وتعظيمها من خلال السكك الحديدية لتشجيع حركة التجارة وتشجيع حرية التنقل داخل المجتمعات وبما يثري حركة انتشار الثقافات والتبادل التجاري وخلق فرص عمل وإنشاء بيئة محفزة للاستثمار ومشجعة على الاعتماد على الذات وربط المجتمعات بالأسواق ودعم وتمكين الإفراد بالمجتمعات من عمل شراكات في مجال التجارة نتيجة ربط الأسواق مع بعضها البعض في عالم متصل يسهّل حركة التبادل بين البلدين من سوق إلى أخرى، متجاوزة في ذلك الحدود السياسية والحواجز الجغرافية والأوضاع الاقتصادية للدولتين والعمل على مسايرة متطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار خطط دول شمال أفريقيا.

وجدير بالذكر بأنه جار أعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات النقل وجاري حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة الدراسات المطلوبة.

وتطرق المهندس محمد عبداللطيف إلى المشروعات التي تمت بين الجانبين شركة ايرماس وهيئة سكك حديد السودان بأعمال السكك الحديدية، حيث تم إصلاح وصيانة عدد ٨٠ محرك جر وإعادة تأهيل عدد ١١ موتور جر وعدد ٥ موبينة جر صيني وعدد ٢ مولد إضافي لصالح شركة مجمع سيقا، وجاري حاليًا إصلاح وإعادة تأهيل عدد ٣٠ موتور جر.

وأشار وزير البني التحتية السوداني إلى أهمية دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة ايرماس في مجال تطوير وإصلاح وعمرة الجرارات لما تمتلكه الهيئة والشركة لإمكانات بشرية ومادية عظيمة.

ومن جانبهما، وبعد اتمام جولتهم بالورشة والمرور على (ورش موتورات الجر والبورينج والمحركات والدهانات)، والتي أثنى خلالها الوزير على سير العمل بالورشة والعاملين بأقسامها المختلفة، ومن ثمَّ، قدم رئيس الهيئة ورئيس شركة ايرماس درعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لوزير البنية التحتية السوداني تقديرًا واحتفاءً بزيارته الكريمة، وتوثيقًا لمد أواصر التعاون بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، وجّه وزير البني التحتية السوداني الشكر على حفاوة الاستقبال، معربًا عن يقينه بنجاح التجربة المصرية السودانية وإيمانه أن تؤتي ثمارها المرجوّة على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية بما يلبّي طموحات البلدين الشقيقين.