مع سقوط الأمطار.. البحيرة تبدأ شفط المياه ومواجهة الطقس بـ 1115 معدة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة بدأت انتشار المعدات والأطقم والأجهزة التي كانت على أهبة الاستعداد والتأهب للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا.

وأشار اللواء هشام أمنة، إلى أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من 1115 معدة وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

ووجه اللواء المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

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وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.