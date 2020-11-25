توقف حركة القطارات بالخط الأول لسوء الأحوال الجوية.. شائعة أم حقيقة

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشرة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية .
وأكدت الشركة في بيانها ان هذا الخبر عار تماما من الصحة وان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فى الإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال أو توقف .
وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره .
ن جانبها أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق أنه لن يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من، السبت المقبل، دون ارتداء الكمامة.
وكشفت الهيئة العامة للمترو، أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأكدت أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية جراءها إلى 4 آلاف جنيه.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد كان قد تحدث عن إجراءات جديدة ستتخذها الوزارات المعنية لمواجهة "الموجة الثانية من كورونا"، مؤكدا أن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بين المصريين، ومتوقعا أن تتجاوز الحالات الـ 300 حالة يوميا.
وأوضح وزير النقل فى تصريحات له ، أنه سيتم صرف كمامات من شبابيك التذاكر لمن ليس بحوزته مردفا نحن نعمل لصالح المواطن وفي حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وقرار ارتداء الكمامة سيتم تحرير محضر لدى شرطة النقل والمواصلات.
وأكد الفريق كامل الوزير اتخاذ وزارة النقل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو جميع وسائل المواصلات وشدد الوزير أنه سيجري جولات بنفسه داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد للتأكد من قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل المختلفة حفاظًا على السلامة العامة.
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