تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد.. ننشر تفاصيل العيادات الذكية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى الصدر بحي شرق أسيوط والتي تعتبر المحافظة من المحافظات الرائدة في تنفيذها بعدد 4 مستشفيات مركزية حتى الآن.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفاصيل "العيادة الذكية"، كالتالي:-

وجار التوسع في إنشاء العيادات الذكية بعدد 6 مستشفيات أخرى بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للتشغيل.

وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد بواسطة مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين في كافة التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية.

لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة للمستشفيات التي يوجد بها عجز في بعض التخصصات.

التوسع في انشاء العديد من الوحدات بمختلف المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة.

البدء بتشغيل 4 وحدات بمستشفيات "أسيوط العام – القوصية – أبوتيج – ساحل سليم".

تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى في أسرع وقت من خلال الاستعانة باكفأ الأطباء والاستشاريين من مختلف مستشفيات الجمهورية المتميزة.

استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن الرئيسية بالمحافظة.

الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بإرتداء الكمامات

تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)

بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر.