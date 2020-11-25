سفير سول بالقاهرة: نتطلع لتدشين مكتب لهيئة السياحة الكورية في مصر

التقى السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، صباح اليوم الأربعاء، بمجموعة من محبي الموجة الثقافة الكورية (هاليو) في مصر، ضمن فاعليات أسبوع الذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأكد السفير الكوري -بحسب بيان الأربعاء- دور محبي الثقافة الكورية ومتحدثي اللغة الكورية في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين شعبي البلدين، مشيرًا إلى أنهم بمثابة سفراء لكوريا في مصر.

وقد استمع السفير إلى الأفكار التي طرحها جمع الشباب المصري الذي ضم عددًا من الحاصلين على درجات علمية من كوريا الجنوبية وطلاب قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس والمراسلين الفخريين لموقع كوريا دوت نت.

وأعرب السفير هونج عن سعادته الغامرة بالأفكار التي أثمر عنها اللقاء، الذي روعي فيه التباعد الاجتماعي، ووعد بأن سيبذل قصارى جهده من أجل وضعها موضع التنفيذ، ومن أبرزها تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بأنشطة البحث العلمي ونقل تجربة كوريا في التعليم عن بعد للجامعات المصرية وتدشين مكتب لهيئة السياحة الكورية في مصر، وتوفير فرص تدريبية لدارسي اللغة الكورية.

ودائما ما يؤكد السفير الكورى بالقاهرة على قوة العلاقات الكورية المصرية ودعم الحكومة المصرية لكافة الاستثمارات الكورية بتذليل جميع التحديات التي واجهت الشركات الكورية في الفترة السابقة، ما كان له أثر إيجابي على زيادة الاستثمارات الكورية، ويحرص الجانب الكورى على زيادة تواجد الشركات الكورية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين.

وتتطلع مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع كوريا الجنوبية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في ظلّ السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وهناك قصص نجاح كبيرة للشركات الكورية العاملة في مصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة لتنفيذ عدد من المشروعات ذات البُعد الاستراتيجي والتي تأتي على رأسها قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية متمثلة في شركتي سامسونج وإل جي، حيث أعلنت الشركتين الكوريتين هذا العام عن زيادة استثماراتهما وتقديم منتجات جديدة بالسوق المصري.