الأحوال_الجوية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاحوال_الجوية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتشهد عدد من مناطق محافظة الجيزة أحوالا جوية سيئة، تتمثل في أمطار غزيرة مع ظهور البرق وسماع صوت الرعد في السماء.

وكانت قد وجهت وزارة الداخلية رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات و نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

و رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية و متابعة للطرق و المحاور، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، و متابعة و مراقبة الطرق و المحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

و أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق و المحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ و انعدام الرؤية.

و شارك رواد السوشيال ميديا صورا و فيديوهات كثيرة، يظهر بها تقلب الاحوال الجوية في مناطق محافظة الجيزة.

و علقوا " سوء الاحوال الجوية شغال عالي اوي ".

و توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح و كذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.



و تتكون الشبورة المائية صباحا و يكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية، معتدل على شمال و جنوب الصعيد و سيناء و حذّرت من انخفاض درجات الحرارة، و نشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.



كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ) وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.