قبل انطلاقه بدقائق.. أحمد فريد يكشف تفاصيل مؤتمر دخول الدول النامية مجال الفضاء

كشف أحمد فريد المصري المقيم بألمانيا ومتحكم مركبات بوكالة الفضاء الألمانية عن تفاصيل مؤتمر حول كيفية دخول الدول المستجدة والنامية إلى مجال الفضاء.

وأضاف فريد الذي يرإس المجموعة الأفريقية في فيدرالية الملاحة العالمية في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الموتمر يتحدث فيه رئيس وكالة الفضاء لأفريقيا الجنوبية و نائب رئيس وكالة فضاء أستراليا و رئيسة وكالة فضاء كولومبيًا و رئيس وكالة فضاء للارجنتين و متحدث من فضاء الصين

وأوضح أن المؤتمر نظمه فدرالية ملاحة الفضاء الدولية للاهتمام بالدول النامية حول كيفية استفادة الدول النامية للفضاء والاستفادة من فدرالية مباحة الفضاء الدولية، موضحا ان المؤتمر سوف يعقد في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

وأشار إلى انه نظرا لانتشار فيروس كورونا في العالم وف يتم عقد البقاء اون لاين كل شخصية من دولته موضحا أنه سوف يتم بث الموتمر لايف على يوتيوب وتويتر لافتا الى انه باستطاعة الاشخاص من جميع دول العالم متابعة الموتمر وارسال الاسئلة مباشرة وسوف يتم الرد عليها