خبير سعودي يقدم 10 نصائح لحماية منزلك من مخاطر مياه الأمطار

قال الخبير والمطور العقاري السعودي أحمد السعود، إن هناك العديد من الإرشادات المهمة التى يجب اتباعها للحفاظ على المنزل من الآثار السلبية لمياه الأمطار، فضلًا عن تفادي كوارث قد تقع حال تزايد الأمطار عن الحد الطبيعي.

وعد "السعود"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، 10 طرق من شأنها حماية المنازل والأسطح من مياه الأمطار، لا سيما وأن فصل الشتاء بدأ وحلت بوادره بسقوط أمطار على مختلف مناطق البلدان العربية.



وجاءت الإرشادات حسب السعود كالآتي:

- عزل سطح المنزل والتأكد من فاعلية العزل واختباره لمدة 48 ساعة على الأقل.

- ضرورة توفير معدات نزح المياه فى حال كان المبني فى مراحل ما قبل العزل لسحب المياه وعدم تراكمها فى المبنى.

- تغطية مواد البناء المكشوفة كالأسمنت وحديد التسليح والتى من الممكن أن تتعرض لتلف شديد بفعل مياه الأمطار.



- تثبيت المواد والأجزاء القابلة للتطاير تفاديا لوقوعها فى حال وجود رياح شديدة مصاحبة للأمطار.

- إيقاف أعمال الصب والرافعات البرجية عن العمل لحين توقف الأمطار.



- فصل التيار الكهربائي عن المبنى.



- سد جميع فتحات الكهرباء الموجودة فى السطح، وذلك باستخدام الفوم والابتعاد عن سدها بالشريط اللاصق لأنه أكثر عرضة للتفكك.



- تنظيف فتحات التصريف الموجودة فى السطح وتسليكها والتأكد من خلوها من أى انسدادات قد تؤدي إلى تجمع المياه.



- وجود حاجز (عتبة) عند باب المنزل.



- التأكد من سلامة جدران وسطح المنزل وخلوها من التشققات.



- معالجة جميع مفاتيج الكهرباء منعًا لدخول المياه وحدوث ماس كهربائي.



- إغلاق المناور والفتحات الموجودة فى المنزل.



- فحص الإنارة الخارجية والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

جدير بالذكر أن عددا من محافظات مصر شهدت خلال ساعات منتصف اليوم سقوط أمطار على مناطق متفرقة بدرجات متفاوتة غزيرة إلى

متوسطة، وبعض المناطق تعرضت لسقوط ثلوج.