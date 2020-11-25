"نساء في زمن كورونا والعنف ضد المرأة" على طاولة الجامعة العربية اليوم

تشارك السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، كمتحدث رئيسي للفعالية التي تنظمها مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، في اطار عرض وتبادل الآراء حول الجهود و السبل المبذولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وذلك عبر المنصة الرقمية اليوم الأربعاء.

وتأتي المشاركة -بحسب بيان الأربعاء- بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تضامنًا مع الحملة العالمية التي تنطلق سنويًا في الـ25 من نوفمبر الموافق لليوم العالمي للمرأة وتنتهى في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتعقد هذه الجلسة بمشاركة ريتشارد جراهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة ويستمنستر الديمقراطية بالمملكة المتحدة. و د. وفاء بني مصطفى رئيسة ائتلاف البرلمانيات العرب من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعددا من الشخصيات البرلمانية البريطانية المعنية بهذه المواضيع. ويتناول النقاش سبل معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف خاصة على خلفية الجائحة العالمية الحالية. حيث سيسلط هذا الحدث الضوء على أهمية الآليات القانونية في التصدي لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وستستعرض السفيرة جهود قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة المرأة والاسرة والطفولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية بالتعاون مع الشركاء الأمميين وغيرهم والتي تشمل الاعداد مع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ,وكذا مشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وكذلك إطلاق كتيب مبادرة "قصتي في زمن الكورونا" التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي والتي كتبتها النساء أنفسهن اذ تعرض قصص حياتهن الحقيقية وما تواجههن من عنف قائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب إطلاق "التقرير العربي: الذكرى الأربعون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979.