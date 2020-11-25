وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور، نتيجة سقوط أمطار غزيرة.
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كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور تلعن جاهزيتها للأمطار بنشر أرقام للبلاغات الفورية على الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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