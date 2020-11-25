صور مرعبة لحالة الطقس في الاسكندرية الآن تضج السوشيال ميديا

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا مرعبة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكذلك صور من داخل الاسكندرية تظهر تكون سحابة سوداء عملاقة في السماء.

وأثارت الصور ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لترسم الدهشة على وجوه العديد من المواطنين، والرعب على البعض الآخر.

جابت الأدعية عبر منصات السوشيال ميديا، حيث استهل الجميع ليرددوا الأدعية، ومنهم دعاء المطر، وغيرها من الأدعية المتنوعة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لأمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، ما ترتب عليه صدور قرار بتعطيل الدراسة بعددٍ من المحافظات؛ حفاظًا على حياة الطلاب.

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كانت قد، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا، الذي يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا و القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على أنحاء العاصمة وضواحيها.