ضبط ألفي عبوة عطور مغشوشة ومقلدة بالإسكندرية

شن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية حملات لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري ، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة وتصنيع العطور وبحوزته ألفان وثلاثة عبوات عطور مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة و700 لترً من الكحول الأبيض بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.
كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص لتجميعه طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق بغرض استخدامه في إنتاج الخبز السياحي وقدرت قيمته بحوالي 5450 جنيها.
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تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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