وكيلة الشيوخ لـ تحيا مصر: إستخدام "الإيميل" لتلقي طلبات الأعضاء لحين انتهاء تجهيزات التابلت

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قرر تفعيل الايميل الخاص بمجلس الشيوخ، لاستقبال طلبات النواب، فيما يخص طلب الكلمة ومناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة القادمة المقرره لمناقشه مواد اللائحة والموافقة عليها نهاية الشهر الجاري.

وأكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن الأمانه العامة برئاسة المستشار محمود عتمان سوف تقوم بتجهيز واستقبال طلبات النواب فى الجلسة العامة القادمة، وتجهيز طلبات المناقشة ومن يطلب الكلمة فى الجلسة العامة، للمجلس يوم الأحد القادم لمناقشة مواد اللائحة الداخلية، مثمنه الدور ومجهود الأمانة العامة فى التنسيق العمل المستمر لخدمة اعضاء مجلس الشيوخ .

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