السعودية تناقش وضع حقوق الإنسان مع نيوزلندا وهولندا

استقبل الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، وسفير دولة نيوزلندا لدى المملكة جيمس مونرو، كلاَ على حدة.

وبحث معاليه خلال الاستقبالين أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط المملكة بمملكة هولندا ودولة نيوزيلندا.

واستعرض العواد جهود المملكة بقيادة خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان.

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ونوه إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.