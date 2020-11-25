جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوقع عقد شراكة إستراتيجية مع شركة جريفولز الأسبانية للمستحضرات الدوائية

أعلن المتحد العسكري أنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلاجية بالقوات المسلحة ودعم المجال الطبى داخل مصر، تم توقيع عقد شراكة إستراتيجية للتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وشركة جريفولز الأسبانية للمستحضرات الدوائية.

ويعد التوقيع بمثابة شراكة إستراتيجية بين المؤسستين لتعزيز سوق العلاج من مشتقات البلازما عن طريق إنشاء أكثر من 20 مركز مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية العالمية لإنتاج البلازما وتجزئتها فى أسرع وقت ممكن.

بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب خلالها بالحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية، وتعظيم الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبى فى المجالين العسكرى والمدنى، بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين.

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