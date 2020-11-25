كريم فهمي يهنىء هنا الزاهد على مسلسلها الجديد

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة هنا الزاهد على مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم حلوة الدنيا سكر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرك كريم البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً:"مبروك هاتكسري الدنيا"، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام".

يعتبر مسلسل حلوة الدنيا سكر هو أول بطولة درامية مطلقة لهنا الزاهد مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة.

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الجدير بالذكر، أن المسلسل عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.