ياسمين الخطيب لمسئولي مدينة الرحاب: الخدمة زي الزفت وحرام فلوس الصيانة

انتقدت ياسمين الخطيب، خدمات مدينة الرحاب، وذلك على خلفة توقف أنظمة الصرف وغرق المنزل بسبب سوء الهندسة الإنشائية للمباني في المدينة.

ودونت الخطيب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بلاعات الروف انسدت لسبب لا يعلمه إلا الله، والبيت غرق، أوضتي عمق الميه فيها بدون مبالغة حوالي شبر، والدريسينج روم كنا بنجددها والهدوم كلها على الأرض، غرقت باللي فيها، والخشب الجديد كله غرق".

إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر استعدادات المصارف ومحطات الرفع للتعامل مع الأمطار والسيول