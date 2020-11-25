ياسمين الخطيب لمسئولي مدينة الرحاب: الخدمة زي الزفت وحرام فلوس الصيانة

انتقدت ياسمين الخطيب، خدمات مدينة الرحاب، وذلك على خلفة توقف أنظمة الصرف وغرق المنزل بسبب سوء الهندسة الإنشائية للمباني في المدينة.ودونت الخطيب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بلاعات الروف انسدت لسبب لا يعلمه إلا الله، والبيت غرق، أوضتي عمق الميه فيها بدون مبالغة حوالي شبر، والدريسينج روم كنا بنجددها والهدوم كلها على الأرض، غرقت باللي فيها، والخشب الجديد كله غرق".
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وتابعت: "إحنا في مأساة والله.. وكل شتاء بنقول نفس الكلام.. العزل في الرحاب زي الزفت.. زي الزفت.. وبندفع قد كده كل سنة في الصيانة بلا مقابل.. حرام على أهاليكم".
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