أنيسة حسونة تهنئ "هالة السعيد" كأفضل وزيرة في العالم العربي

هنأت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بمناسبة فوزها، كأفضل وزيرة في العالم العربى، مؤكدة أن هذه الجائزة تترجم وتأكد أن الوزيرة كانت تعمل على قدمٍ وساق، وهو وضع مشرف لكل مصري وعربي أيضًا.

وأضافت حسونة، في بيان لها اليوم، أن اختيار وزيرة مصرية كأفضل وزيرة في العالم العربي حدث مشرف لكل مصري، لافتة إلى أن الحكومة المصرية جميعها تعمل دون كللٍ كلًا في مجاله، وعلى جميع الملفات نجد انجازات ملموسة وواضحة وهذا ما يشعر به المصريين والعالم أيضًا.

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يذكر أن توجت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، اليوم الاربعاء، كأفضل وزيرة في العالم العربي، ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية.