أحمد أحمد يطعن على قرار وقفه 5 سنوات

قدم رئيس الاتحاد الأفريقي السابق "أحمد أحمد"، طعن على قرار الوقف الذي صدر ضده من لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 5 سنوا ت بسبب تورطه في فساد مالي.

وعلى حسب ما ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية" فإن أحمد أحمد تقدم بطعن في "الكاس" ضد الحكم الصادر ضده بإيقافه.

ونص قرار الفياف لإيقاف أحمد أحمد على مايلي: "بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف".

وأكمل: "نتيجة لذلك وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018، لذلك تقرر عقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريا أو رياضيا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري".

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وأعلن الكاف أن الكونغولي كونستانت سليماني عوماري أصبح رئيسا للكاف خلفا لأحمد أحمد الذي تم وقفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب انتهاكه لأخلاقيات الفيفا وتورطه في الفساد المالي.

