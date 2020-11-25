ضبط وإحضار مدير مدرسة في قضية غرق طفل بحمام سباحة .. تفاصيل جديدة

قررت النيابة العامة، إحالة "محمد. ش" و"سامح. س"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالقتل الخطأ والإهمال والرعونة للطفل يوسف أنور راضى، نتيجة غرقه داخل حمام سباحة هم المسئولون عنه في مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في غضون 7 أغسطس الماضى.
التحقيقات كشفت أن "س. م"، مدير مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في ظل الكورونا وهي مدرسة خاصة خالف قرار رئيس الوزراء الذي منع استعمال حمام السباحة حتى 21 سبتمبر، والطامة الكبرى والجشع أن مدير المدرسة الخاصة فتح حمام السباحة للأهالي في تلك الأثناء من خلال تأجيره بـ75 جنيه للفرد الواحد.
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فضلاَ عن عدم وجود منقذ في حمام سباحة وهو أمر مخالف لكل الاشتراطات الصحية وعدم وجود وسائل أمان، ما أدى إلى إلي قتل الطفل يوسف أنور راضى غرقا نتيجة الإهمال.
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