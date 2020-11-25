محمد رمضان يواصل إستفزاز جمهوره: "العاقل يستفيد من أعداءه"

يواصل الفنان محمد رمضان حملة الرسائل المستفزة التي أطلقها عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد قرار منعه من التمثيل بسبب صورته مع مجموعة من الاسرائيلين التي كانت بداية إشتعال الشرارة ضد محمد رمضان.

نشر "رمضان" على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "العاقل يستفيد من أعداءه .. والغبي لا يستفيد من إخوانه".

قررت نقابة المهن التمثيلية وقف الفنان محمد رمضان حتى عودته من السفر والتحقيق معه أزمته الأخيرة، وتداول صورا له خلال حفل دبي وهو يحتضن مغني إسرائيلي شهير، برفقة عددا من الإسرائيليين.

كتب محمد رمضان على الصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوي".

وتابع: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر".

اقرأ أيضًا..محمد رمضان يتحول إلى "كوميكس" على السوشيال ميديا



وأضاف: "شكراً نقابة المهن التمثيلية ..شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".

