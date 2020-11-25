الوطنية للانتخابات: وصول نتائج 10 محافظات من إعادة المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في 10 محافظات بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت يومي 23 و24 نوفمبر، مضيفة أنه لازالت نتائج 3 محافظات نائية لم تصل بعد.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها، أن 44 لجنة عامة في 13 محافظة شهدت انتخابات جولة الإعادة في إرسال نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بهذه الجولة، تباعا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حيث وصلت نتيجة 10 محافظة اليوم الأربعاء بينما تأخرت نتائج المحافظات النائية وهي أسوان ومطروح والوادي الجديد.

ولفتت أن نتائج الحصر العددي تضمنت أصوات الناخبين الذي صوتوا بتلك الجولة، وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، وما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة، كما ارفق مع نتائج الحصر العددي تظلمات المرشحين المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة بنسبة 50+1 من عدد الأصوات الصحيحة والذي طالبو بإعادة الاقتراع والفرز في بعض اللجان الفرعية.

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وكانت جولة الإعادة قد أجريت بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.