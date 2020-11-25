علاء مبارك يعلق على أزمة محمد رمضان: "ممثل موهوب"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على قرار وقف محمد رمضان عن العمل بسبب صورته مع شخصيات إسرائيلية داخل سهرة في دبي.

غرد علاء عبر حسابة الخاص على موقع التدوينات القصيرة ب"تويتر"، قائلاً: "الممثل موهوب وله جمهور كبير أخطأ وأعتقد دون قصد وعشان نقفل القصة دي أقترح عليه الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس".

وتابع: "اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيرًا فى نظر جمهورك ومحبيك..فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى انك تقدر العلاقة مع الآخرين وتمنحها أهمية كبيرة".

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كانت قد، قررت نقابة المهن التمثيلية وقف الفنان محمد رمضان حتى عودته من السفر والتحقيق معه أزمته الأخيرة، وتداول صورا له خلال حفل دبي وهو يحتضن مغني إسرائيلي شهير، برفقة عددا من الإسرائيليين.

