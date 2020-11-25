مجلس الوزراء يشيد بحديث بن راشد عن التطوير الحكومى فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - قدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أخلص التهانى القلبية للمسؤولين المصريين الفائزين فى الدورة الأولى لجائزة "التميز الحكومى العربى"، والتى أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والتى تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.





وأعرب مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته وتقديره لفوز كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزير فى العالم العربى، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ عربى بهذه الجائزة.

كما عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لفوز مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، وتم توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مُثنيا، فى الوقت ذاته، على فوز نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية كأفضل موظفة حكومية عربية.

وفى الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده الشيخ محمد بن راشد من أن "التطوير الحكومى الذى شهدته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمى، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة فى هذه الملفات، التى تحظى بمتابعته الدائمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على الدور المهم، الذى تقوم به جائزة التميز الحكومى العربي، والتى يتم تنظيمها برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، فى إحداث طفرة هائلة فى الأداء الحكومى، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدول العربية فى المرحلة الراهنة.

ودعا مجلس الوزراء جميع المسؤولين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى استمرار تعظيم الأداء كل فى موقعه، لتطوير الأداء الحكومى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تفعيل المشاركة فى هذه الجائزة بدوراتها المقبلة، متمنيا للجميع التوفيق، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.