وأعرب مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته وتقديره لفوز كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزير فى العالم العربى، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ عربى بهذه الجائزة.
كما عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لفوز مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، وتم توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مُثنيا، فى الوقت ذاته، على فوز نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية كأفضل موظفة حكومية عربية.
وفى الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده الشيخ محمد بن راشد من أن "التطوير الحكومى الذى شهدته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمى، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة فى هذه الملفات، التى تحظى بمتابعته الدائمة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على الدور المهم، الذى تقوم به جائزة التميز الحكومى العربي، والتى يتم تنظيمها برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، فى إحداث طفرة هائلة فى الأداء الحكومى، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدول العربية فى المرحلة الراهنة.
ودعا مجلس الوزراء جميع المسؤولين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى استمرار تعظيم الأداء كل فى موقعه، لتطوير الأداء الحكومى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تفعيل المشاركة فى هذه الجائزة بدوراتها المقبلة، متمنيا للجميع التوفيق، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يشيد بحديث بن راشد عن التطوير الحكومى فى عهد السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.