صور.. تجمعات كبيرة لمياه الأمطار وشلل مرورى فى شارع جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - تسببت الأمطار الغزيرة التى سقطت، اليوم الخميس، على عدة مناطق بالجيزة، فى تجمعات كبيرة للمياه بشوارع الدقى والمهندسين، لاسيما شارع جامعة الدول العربية، ما جعل حركة السيارات تتوقف تماما.





وتعرضت عدة مناطق الجيزة، اليوم، الأربعاء، لموجة من الطقس السيىء، حيث شهدت عاصفة ترابية أعقبها نزول أمطار. وأغرقت الأمطار المتواصلة شوارع الجيزة، لما شهدته من تقلبات فى موجة الطقس. يأتى ذلك فيما تواصل أجهزة الأحياء بالجيزة أعمال رصد تجمعات الأمطار والعمل على شفط المياه لتيسير الحركة المرورية للسيارات.

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