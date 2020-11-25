صور .. الأوقاف تصدر العدد الأول من مطوياتها التثقيفية

جدة - نرمين السيد - وقرر معالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إصدار عدد من المنشورات التوعوية فى شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء.

وفى إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول من هذه المطويات للحديث عن المواطنة تحت عنوان: "نتعايش باحترام".

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الوطنية التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحت عنوان: "نتعايش باحترام متبادل".