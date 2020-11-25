صور.. وكيل تعليم شمال سيناء يتسلم 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم الأربعاء، وبصحبته 37 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية".





وأوضح بيان صحفى لوزارة الأوقاف، أن ذلك فى إطار نشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق مع الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم. وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وطارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا أن سلسلة رؤية علامة فارقة فى بناء الوعى الرشيد، وتفتح طريق الفهم الوسطى أمام أبنائنا الطلاب.

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