صور: بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم بقرية الجعافرة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد رحيم أحمد رحيم بقرية الجعافرة بمركز اطسا، بحضور عدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالى القرية.





وأدى محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، لافتا إلى أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و 200 ألف جنيه، موضحاً أنه تم افتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنيه. الجدير بالذكر أن أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبنى على مساحة 400 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه، وإقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرآن، ومكتبة.

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